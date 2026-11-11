POCO X8s вышел в России: 6,35-дюймовый экран, телеобъектив и зарядка на 100 Вт

POCO выпустила в России смартфон X8s с 6,35-дюймовым экраном, отдельным телеобъективом и аккумулятором на 6330 мА·ч. Продажи стартуют 11 ноября на AliExpress, цена — от 25 600 рублей.

Корпус смартфона выполнен из стекла с алюминиевой рамкой, по словам производителя, дизайн и производственный процесс унифицированы с серией Xiaomi 17. Ширина устройства составляет 71,8 мм, масса — 187 г. AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K поддерживает частоту обновления от 1 до 120 Гц и пиковую яркость до 3500 нит.

Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнена 50-мегапиксельным телеобъективом с 2,5-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Также в смартфоне есть ультразвуковой сканер отпечатков в экране, NFC и поддержка eSIM. По заявлению компании, одного заряда хватает более чем на 24 часа воспроизведения видео.

Характеристики POCO X8s

Процессор: Snapdragon 7 Gen 4

Экран: 6,35 дюйма, AMOLED, 1.5K, 120 Гц

Камеры: 50 + 50 (2,5x) + 8 Мп, фронтальная 20 Мп

Аккумулятор: 6330 мА·ч, зарядка 100 Вт

8/256 ГБ: 25 600 рублей

12/512 ГБ: 30 720 рублей

Продажи POCO X8s начинаются 11 ноября в 10:00 по московскому времени.