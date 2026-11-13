Samsung стала лидером по поставкам складных смартфонов

По данным аналитической компании Smart Analytics Global, в 3-м квартале 2026 года Samsung стала безоговорочным лидером рынка складных смартфонов. Согласно исследованию Smartphone 360, за три месяца производители отгрузили 7,5 млн таких устройств, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля Samsung достигла 69% — это лучший результат компании с 2023 года. Huawei потеряла 4 процентных пункта, но сохранила 2-е место. Lenovo и Motorola, напротив, увеличили свою долю на 2 процентных пункта благодаря выходу серии Razr 70 на новые рынки. Остальные производители заметно ослабили свои позиции. Главным фактором успеха Samsung стал Galaxy Z Fold8, на который пришлось более половины всех мировых поставок складных смартфонов компании за отчётный квартал. Новинка также помогла Samsung добиться двузначного роста поставок в Европе и Южной Корее.

По оценке инсайдера Ice Universe, с момента выхода 7 августа и до конца квартала 30 сентября Samsung отгрузила около 2,85 млн Galaxy Z Fold8 — то есть на эту модель пришлось примерно 55% всех поставок складных смартфонов компании. При этом стоит учитывать, что статистика за 3-й квартал не включает iPhone Duo, поставки которого начались только 23 октября. Скорее всего, смартфон компании Apple демонстрирует впечатляющие показатели продаж, но пока что сложно оценить этот успех в количественном выражении, так как сама Apple отчитается о складном направлении смартфонов лишь в конце следующего квартала.
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