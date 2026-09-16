Samsung повысит цены на память для смартфонов

Корейское издание Sisa Journal сообщает, что Samsung Electronics планирует повысить цены на DRAM и NAND для смартфонов на 7–10%. В первую очередь переговоры начались с китайскими производителями смартфонов. Кроме того, с Apple компания намерена вновь обсудить цены в четвёртом квартале текущего года, то есть в период с октября по декабрь. Подорожание затронет даже мобильное подразделение самой Samsung — дивизион DS, отвечающий за производство компонентов, и подразделение DX, выпускающее конечные устройства, работают независимо друг от друга. Однако договориться с Apple может оказаться сложнее. По оценкам аналитиков, компания закупает в два раза больше NAND-памяти для смартфонов, чем Samsung, и в три раза больше, чем Xiaomi. Благодаря таким объёмам закупок Apple получает значительные возможности для переговоров о ценах.

Проблема заключается в том, что Samsung, как и SK Hynix и Micron, сейчас получает высокую прибыль от более маржинальной памяти, включая HBM и серверную DRAM. Поэтому производители памяти сосредотачивают мощности на выпуске высокопроизводительных и более прибыльных типов памяти, а не на LPDDR, которая используется в смартфонах. То есть если производителя памяти не очень устраивают текущие цены на память для смартфонов, он может просто переоборудовать производство под памяти для центров обработки данных и получить гораздо больше прибыли в обозримом будущем. Так что подорожания смартфонов просто не избежать.
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