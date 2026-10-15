Официально: смартфон iQOO Neo 12 выйдет в конце октября

Компания iQOO объявила, что уже в конце октября в Китае будет представлен смартфон Neo 12. Уже подтверждено, что новинку оснастят OLED-дисплеем на технологии pTSF с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц, 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, активной системой охлаждения Ice Dome, фирменным игровым чипом iQOO Q3, аккумулятором Blue Ocean ёмкостью 9000 мАч с кремний-углеродным анодом пятого поколения и плотностью энергии 916 Втч/л, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Напомним, что пока еще актуальный iQOO Neo 11 имеет в своем оснащении платформу Snapdragon 8 Elite, батарею ёмкостью 7500 мАч и поддержкой 100-Вт зарядки.