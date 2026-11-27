Samsung Galaxy A38 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A38, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7500 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G625 MP2, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 17. Аппарат набрал 928 и 2687 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее сообщалось, что Galaxy A38 получит даунгрейд основной камеры – вместо 50-Мп сенсора Sony IMX906 оптического размера 1/1,56 дюйма в главном модуле будет использоваться 50-Мп датчик Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма. Дата официального релиза пока не раскрывается.