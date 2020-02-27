EIZO ColorEdge Prominence CG3146 для профи

В последнее время на рынке мониторов заметен сдвиг в сторону действительно очень профессиональных продуктов, которые обычному пользователю не нужны, а вот кому-то из дизайнеров очень даже. К примеру, в продажу поступил монитор EIZO ColorEdge Prominence CG3146, который при достаточно адекватной стоимости может похвастаться встроенным модулем, который отвечает за коррекцию цветовой палитры. Это необходимо на тот случай, если вы решите, к примеру, заниматься печатью фотографий и хотите, чтобы на экране были те же цвета, что и на конечном результате. Таких вариантов ситуаций очень много и обычные мониторы для подобного не подходят совершенно. А вот EIZO ColorEdge Prominence CG3146 подойдет идеально и даст необходимые бонусы.