EIZO FlexScan EV2457 создан для бизнеса

Далеко не всегда разработчики создают именно игровые мониторы. На рынке есть громадная армия тех, кто за компьютером работает и тоже хочет получать комфорт и удовольствие. Например, корпоративный сектор приносит больше денег, чем все игровые направления. Яркий тому пример — монитор EIZO FlexScan EV2457. У него небольшая по нынешним меркам диагональ, но картинка яркая и сочная, с высоким разрешением, рамки тонкие. Три таких монитора станут идеальным рабочим местом для секретаря или программиста, либо же бухгалтера. И компании по всему миру будут покупать такие вот мониторы, так как они стоят своих денег и позволяют зарабатывать быстрее и эффективнее. Если вы тоже много работаете и хотите получить от этого процесса больше удовольствия, то обязательно обратите внимание на эту новинку.