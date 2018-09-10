EIZO анонсировала монитор ColorEdge CG279X для профессиональных пользователей

2018-09-10, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - EIZO ColorEdge CG279X; [63]
Состоялся анонс монитора EIZO ColorEdge CG279X для профессиональных пользователей. Аппарат оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1400 точек, контрастностью 1300:1 и функцией Digital Digital Uniformity Equaliser. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Также имеется эргономичная подставка, обеспечивающая широкий диапазон регулировок. Предусмотрены цифровые интерфейсы DisplayPort, DVI-D, HDMI и симметричный порт USB Type-C. Приобрести новинку можно будет в декабре по цене 2200 евро.


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