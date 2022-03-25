EIZO представила 24-дюймовый монитор с док-станцией USB Type-C

Компания EIZO сегодня объявила о выпуске FlexScan EV2490 — 24-дюймового безрамочного IPS-монитора с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), оснащенного разъемом USB Type-C для упрощения работы в офисе. Монитор отличается образцовой эргономикой, энергосбережением и экологичностью, что снижает воздействие на окружающую среду.

FlexScan EV2490 является родственной моделью для 27-дюймового FlexScan EV2795 (2560 x 1440 пикселей) и 24,1-дюймового EV2495 (1920 x 1200 пикселей) из линейки мониторов FlexScan Premium для бизнеса. 24-дюймовая панель монитора представляет собой вариант для пользователей, которые ищут компактное и универсальное устройство, включающее в себя дополнительные функции линейки мониторов EIZO Premium для бизнеса. EV2490 также сертифицирован по всемирным всеобъемлющим стандартам устойчивого развития, включая TCO Certified Generation 9, EPEAT и EnergyStar. EV2490 работает как док-станция при подключении через USB Type-C, что позволяет пользователям отображать видео, воспроизводить аудио, передавать сигналы USB и подавать мощность 70 Вт на подключенные устройства. EV2490 имеет специальный порт LAN, встроенный непосредственно в монитор, для стабильного проводного соединения. Подключение любого ноутбука через порт USB Type-C обеспечивает доступ к сети через стабильное проводное соединение монитора, поэтому пользователи могут проводить конференц-связи или передавать данные с высокой скоростью.