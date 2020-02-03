EIZO представила монитор без рамки

Компания EIZO представила IPS монитор серии FlexScan. FlexScan EV2760 оборудован эргономичной подставкой с возможностью регулировки в разном положении. Производитель сообщает, что монитор появится в продаже в первом квартале 2020 года.

FlexScan EV2760 имеет 27 дюймовую IPS панель. Контрастность составляет 1000: 1, а широкие углы обзора 178 градусов. Он обеспечивает реалистичную цветовую гамму благодаря яркости 350 кд / м².

Модель EV2760 оснащена 4 портами USB 3.1 Type-A, два разъема DisplayPort, один HDMI и DVI-D. Программное обеспечение EIZO Screen InStyle позволит настроить монитор для вашего удобства.