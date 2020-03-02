EIZO представила монитор с датчиком калибровки EIZO ColorEdge Prominence CG3146

EIZO ColorEdge Prominence CG3146 будет доступен с апреля 2020 года. Монитор предлагает 1000 кд / м2 яркость и контрастность 1 миллион к 1. IPS дисплей предлагает качественную картинку. Экран покрывает до 99% цветового пространства DCI-P3. Время отклика составляет G2G 10 мс.

Этот монитор имеет встроенный датчик калибровки, автоматическая настройка цвета. Также есть датчик температуры, который основываясь на температуре в помещении регулирует изображение в режиме реального времени.

EIZO ColorEdge Prominence CG3146 предлагает широкие возможности подключения: три разъема USB 3.1 Gen1 Type-A, один разъем USB 3.1 Gen1 Type-B, один DisplayPort 1.2, один порт HDMI 2.0. Три разъема Quad-Link BNC и один разъем Dual-Link BNC.