EIZO выпускает 24-дюймовый монитор FlexScan EV2430

EIZO объявила о выпуске FlexScan EV2430, 24-дюймового энергоэффективного монитора. FlexScan EV2430 имеет соотношение сторон 16:10, разрешение 1920 x 1200. Он использует ЖК-панель с матрицей IPS,он имеет угламы обзора 178-градусов и контрастностью 1000: 1 и имеет стандартную яркость 300 кд / м2.Монитор оснащен эргономичной стойкой, которая может быть настроена в соответствии с любыми потребностями просмотра. Он имеет регулировку высоты 131 мм, 35 ​​градусов вверх и 5 градусов вниз, поворот на 344 градусов и поворот на 90 градусов, что означает, что его можно установить в портретном положении.