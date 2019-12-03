EK-Classic InWin 303EK корпус с водяным охлаждением

Корпус EK-Classic InWin 303EK является уникальной версией популярного корпуса In Win 303. Он имеет встроенную распределительную панель, тажке это единственный серийный корпус, который был специально перепроектирован и модифицирован для бесшовной интеграции распределительной пластины охлаждающей жидкости, оснащенной мощным насосом DDC.

Интегрированная дистрибутивная пластина обеспечивает легкую установку жестких труб. Это истинное решение «все в одном», которое включает насос и резервуар, оснащенные несколькими стандартными резьбовыми входами и выходами G1 / 4 ″. Он может поддерживать один процессор и до двух графических процессоров и радиатор, устанавливаемый сверху.

Технические характеристики корпуса:

Размер корпуса (Ш х Д х В): 215 х 487 х 480 мм

Совместимость с блоком питания: ATX12V Длина до 200 мм

В корпус легко поместятся материнские платы форм-факторов: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Максимальная длина графического процессора: 350 мм

Максимальная ширина графического процессора: 160 мм

Технические характеристики насоса:

Размеры (Ш х Д х В): 63 х 68 х 55 мм

Электродвигатель на шарикоподшипниках с электронным управлением

Номинальное напряжение: 12 В пост. Тока

Потребляемая мощность: 18 Вт

Максимальное давление напора: до 5,2 м

Максимум скорость потока: до 1000 л / ч

Максимальная температура жидкости: 60 ° C

Материалы: нержавеющая сталь, уплотнительные кольца PPS-GF40, EPDM.

Распределительная пластина охлаждающей жидкости оснащена насосом DDC 3.2 малого форм-фактора, который способен обеспечивать подачу охлаждающей жидкости до 1000 литров в час. Питание насоса осуществляется через разъем Molex 12 В, а скорость насоса можно регулировать с помощью стандартного ШИМ-кабеля, подключенного к материнской плате или контроллеру.