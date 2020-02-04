EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition стоит дорого

Официально представлен новый компьютерный корпус EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition, который выглядит достаточно привлекательно и отлично справляется со своими задачами. Производитель решил вложить серьезные деньги в создание очень крутого корпуса с прочными панелями и толстым металлом в каркасе, так что такой продукт прослужит вам много лет верой и правдой. Также стоит отметить, что здесь на передней панели корпуса можно разместить сразу четыре вентилятора и радиатор на четыре секции. Естественно, готовых СЖО с радиатором на четыре секции нет, так что продукт подойдет тем, кто хочет собрать свою собственную СЖО из отдельных компонентов. В целом корпус, без всякого сомнения, очень крутой, но стоит дорого.