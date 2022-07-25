EK Water Block выпустила игровой коврик EK-Loot

EK Water Blocks запускает линейку продуктов EK Loot, состоящую из игровых устройств и периферийных устройств, и первым продуктом, который будет выпущен, являются коврики для мыши EK-Loot.

Коврик представлен в следующих размерах: S (240 x 200 мм), M (600 x 300 мм), L (900 x 400 мм) и XL (1220 x 600 мм). EK-Loot удовлетворит потребности даже самых требовательных геймеров.

Коврики для мыши EK-Loot имеют толщину 3 мм и нескользящую резиновую основу, которая удерживает их на месте даже во время самых интенсивных игровых сессий. Край коврика для мыши украшен плотной прострочкой, предотвращающей истирание, что повышает долговечность и предотвращает повседневный износ. Большой размер L доступен в черном и сером цветах.

Новые коврики EK-Loot уже доступны в продаже. Цена начинается от 9 евро.

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