EK Water Blocks представила несколько новых продуктов

EK Water Blocks совместно с ASUS ROG представила несколько новых продуктов. Специально разработанное решение EK для охлаждения процессора Intel Core 12-го поколения, системы питания, сетевого контроллера, всех встроенных дисков M.2 и совершенно нового набора микросхем Z690. С выпуском новейших материнских плат на базе чипсета Intel Z690 появилась также ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, самая передовая и сложная материнская плата, доступная сегодня на рынке.

По сравнению со стандартным решением охлаждения Monoblock, которое охватывает ЦП и VRM, Ultrablock распространяется по всей материнской плате и имеет несколько датчиков, которые обеспечивают измерения ключевых параметров системы. Специально разработанное решение для охлаждения EK Ultrablock предлагает оптимальное охлаждение для ЦП, системы питания (VRM), сетевого контроллера, накопителя M.2 и набора микросхем Z690. Каждый ключевой компонент охлаждается за счет сложной конструкции водяного блока для максимальной стабильности и производительности. Эта интеллектуальная полнофункциональная материнская плата Ultrablock имеет встроенные датчики обнаружения утечек на портах подключения, OLED-экран для отображения основных параметров системы, встроенный датчик температуры и датчик для измерения расхода охлаждающей жидкости в реальном времени.

EK спроектировал High Flow Tube для обеспечения низкого сопротивления и высокоскоростного потока охлаждающей жидкости в сценариях с жесткими ограничениями пространства. EK-HFT объединяет новый подход к соединению сегментов водяного блока для распределения охлаждающей жидкости. Встроенные паяные трубки снижают риск утечки и повышают надежность продукта. Низкое лобовое сопротивление и высокая скорость потока охлаждающей жидкости имеют решающее значение для исправности всего контура жидкостного охлаждения. Такая конструкция снижает риск засорения и потери производительности. По стандартам EK-Quantum производительность рассматривается в контексте всего контура жидкостного охлаждения, а не только его отдельных частей.

ROG Maximus XIV Extreme Glacial оснащен сложным набором адресуемых светодиодов RGB с поддержкой Aura Sync на всей материнской плате. Дополнительный OLED-экран может отображать важные параметры материнской платы и процессора в режиме реального времени.