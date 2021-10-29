EK Water Blocks представила несколько новых продуктов

EK Water Blocks совместно с ASUS ROG представила несколько новых продуктов. Специально разработанное решение EK для охлаждения процессора Intel Core 12-го поколения, системы питания, сетевого контроллера, всех встроенных дисков M.2 и совершенно нового набора микросхем Z690. С выпуском новейших материнских плат на базе чипсета Intel Z690 появилась также ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, самая передовая и сложная материнская плата, доступная сегодня на рынке.

По сравнению со стандартным решением охлаждения Monoblock, которое охватывает ЦП и VRM, Ultrablock распространяется по всей материнской плате и имеет несколько датчиков, которые обеспечивают измерения ключевых параметров системы. Специально разработанное решение для охлаждения EK Ultrablock предлагает оптимальное охлаждение для ЦП, системы питания (VRM), сетевого контроллера, накопителя M.2 и набора микросхем Z690. Каждый ключевой компонент охлаждается за счет сложной конструкции водяного блока для максимальной стабильности и производительности. Эта интеллектуальная полнофункциональная материнская плата Ultrablock имеет встроенные датчики обнаружения утечек на портах подключения, OLED-экран для отображения основных параметров системы, встроенный датчик температуры и датчик для измерения расхода охлаждающей жидкости в реальном времени.

EK спроектировал High Flow Tube для обеспечения низкого сопротивления и высокоскоростного потока охлаждающей жидкости в сценариях с жесткими ограничениями пространства. EK-HFT объединяет новый подход к соединению сегментов водяного блока для распределения охлаждающей жидкости. Встроенные паяные трубки снижают риск утечки и повышают надежность продукта. Низкое лобовое сопротивление и высокая скорость потока охлаждающей жидкости имеют решающее значение для исправности всего контура жидкостного охлаждения. Такая конструкция снижает риск засорения и потери производительности. По стандартам EK-Quantum производительность рассматривается в контексте всего контура жидкостного охлаждения, а не только его отдельных частей.

ROG Maximus XIV Extreme Glacial оснащен сложным набором адресуемых светодиодов RGB с поддержкой Aura Sync на всей материнской плате. Дополнительный OLED-экран может отображать важные параметры материнской платы и процессора в режиме реального времени.
Комментарии и отзывы ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
Плата MSI MPG X570S Carbon EK X оценена в $550…
Плата MSI MPG X570S Carbon EK X оценена в $550Компания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью MPG X570S Carbon EK X, которая появится в прода…
Colourful представила материнские платы серии CVN B560I Gami…
Colourful представила материнские платы серии CVN B560I GamiColourful представила две материнские платы серии CVN B560I Gaming. Новинки представлены в форм-факторе M…
Biostar анонсировала материнскую плату TZ590-BTC DUO для май…
Biostar анонсировала материнскую плату TZ590-BTC DUO для майКомпания Biostar анонсировала материнскую плату TZ590-BTC DUO для майнинга. По словам производителя, TZ59…
Появилась информация о ценах на материнские платы серии Giga…
Появилась информация о ценах на материнские платы серии GigaСегодня просочилась информация о ценах на будущие материнские платы Gigabyte Z690. Цены на семь материнск…
Плата Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 засветилась в сети…
Плата Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 засветилась в сетиОдин из инсайдеров опубликовал первый рендер материнской платы Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4, которая…
Представлен одноплатный ПК Geniatech XPI-iMX8MM …
Представлен одноплатный ПК Geniatech XPI-iMX8MM Компания Geniatech пополнила ассортимент одноплатных компьютеров формата Raspberry Pi моделью XPI-iMX8MM,…
ASRock представила материнскую плату C621A WS на сокете LGA4…
ASRock представила материнскую плату C621A WS на сокете LGA4ASRock C621A WS - материнская плата исключительно для рабочих станций на базе Intel C621A. Плата поддержи…
Одноплатный ПК UP Xtreme i11 основан на CPU Intel Tiger Lake…
Одноплатный ПК UP Xtreme i11 основан на CPU Intel Tiger LakeСетевые источники сообщили о выходе одноплатного ПК UP Xtreme i11, который появится в продаже в сентябре …
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade LakeОбзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade Lake
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME. Лучшая материнская плата для разгонаОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME. Лучшая материнская плата для разгона
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KFОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor