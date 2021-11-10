EVGA представила материнскую плату X570 FTW WiFi

Помимо этого слота M.2 NVMe Gen 4, подключенного к процессору, два дополнительных слота Gen 4 выводятся на чипсет X570, охлаждаемый большим алюминиевым моноблочным радиатором. Сам чипсет X570 имеет безвентиляторное охлаждение, что означает, что это, скорее всего, вариант X570S. Восемь портов SATA 6 Гбит / с обеспечивают подключение остальной системы хранения.
Возможности подключения USB включают три порта USB 3.1 Gen2 10 Гбит / с на задней панели, два порта Gen1 5 Гбит / с и два дополнительных порта Gen1 через внутренние разъемы. Встроенное аудиорешение использует кодек Realtek ALC1220 с усилителем для наушников SV3H615. Возможности сетевого подключения включают Wi-Fi 6 и 1 GbE от Intel. Доступный для членов EVGA Elite, EVGA X570 FTW WiFi по цене 499 долларов США, что примерно на 200 долларов дешевле, чем X570 DARK.