EVGA выпускает игровые мыши EVGA X20 и X15

Компания EVGA объявила о выпуске двух новинок, это игровые мыши EVGA X20 и X15.

EVGA X20 - это беспроводная игровая мышь, которая имеет три вида подключения: Bluetooth, беспроводная связь с частотой 2,4 ГГц и проводное USB-подключение. Мышка EVGA X20 разработана для шутеров. Оснащена мышка оптическим датчиком Pixart 3335 с пятью настраиваемыми профилями DPI до 16000 DPI. Кнопки срабатывают моментально. Плавное движение по любой поверхности с помощью ножек для мыши, изготовленных из чистейшего ПТФЭ высочайшего качества. Всевозможные настройки доступны через программное обеспечение EVGA UNLEASH RGB. Переключатели Omron прослужат очень долго, их срок службы составляет 60 миллионов нажатий. Мышь X20 доступна в черном и сером цвете по цене 119 долларов.

EVGA X15 - это проводная игровая мышь с 20 программируемыми кнопками. Она спроектирована для MMO-игр с большим количеством клавиш на боковой панели. Всего там 12 кнопок. Мышь имеет эргономичным дизайном для удобного захвата ладони, обеспечивающим отличное нажатие и ощущение руки. Вы можете получить доступ к многоуровневым элементам управления и большему количеству кнопок с помощью системы функций E-Shift. Модель имеет тройной датчик в сочетании с оптическим датчиком PIXART 3389 с максимальным значением DPI 16K. В модели используются переключатели LK Optical со сроком службы 70 миллионов нажатий. Есть 3-х зонная подсветка. Подключение к ПК осуществляется с помощью плетеного кабеля длиной 2 м. Цена мыши не раскрыта.