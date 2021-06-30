EVGA выпустит материнскую плату для AMD Ryzen

Короткий 9-секундный видеоклип, загруженный EVGA на YouTube, в значительной степени подтверждает, что компания готовится анонсировать материнскую плату для процессоров AMD Ryzen. И в этом нет ничего удивительного — AMD представила свой сокет AM4 в сентябре 2016 года, а вскоре после этого появилась серия Ryzen 1000. Сейчас, почти пять лет спустя, AMD добилась успеха с Zen 3, архитектурой последнего поколения, которая изменила ситуацию и лежит в основе лучших процессоров для игр. Как ни странно, EVGA все это время избегала создания материнских плат для процессоров Ryzen, хотя это скоро изменится. Впрочем, не стоит думать, что EVGA никогда ранее не выпускала материнских плат для процессоров AMD — это не так. На самом деле компания выпускала платы под этого производителя, но это было достаточно давно.

Почему же EVGA так упорно игнорировала процессоры Ryzen — не совсем понятно, так как процессоры пользуются повышенным спросом и при этом предоставляют производителю плат возможность продавать море своей продукции. Возможно, у EVGA были какие-то разногласия с AMD или же какой-то секретный контракт с Intel, в чём мы, на самом деле, сильно сомневаемся. Но, в любом случае, теперь один из довольно известных производителей будет выпускать свои платы флагманского уровня и вы сможете собрать красивую систему на топовом процессоре. Вопрос только в стоимости таких плат, так как иногда они могут стоить даже дороже процессора, что немного неправильно.
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