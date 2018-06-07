EVGA внедрит стресс-тест в BIOS материнских плат

Новая функция, которую внедряют EVGA в BIOS, это стресс-тест для настройки системы, чтобы вы могли вручную или автоматически разгонять процессор.Новый стресс-тест позволит вам тестировать и проверять процессор, чтобы убедиться в стабильности разгона. Это экономит ваше время на постоянных ребутах системы, если вылетает синий экран или другие ошибки.