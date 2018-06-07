EVGA внедрит стресс-тест в BIOS материнских плат

2018-06-07, Автор - Нияз Дусталев; [67]
Новая функция, которую внедряют EVGA в BIOS, это стресс-тест для настройки системы, чтобы вы могли вручную или автоматически разгонять процессор.
Новый стресс-тест позволит вам тестировать и проверять процессор, чтобы убедиться в стабильности разгона. Это экономит ваше время на постоянных ребутах системы, если вылетает синий экран или другие ошибки.


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