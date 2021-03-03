Edifier D12 - настольная Bluetooth-колонка поступила в продажу

Edifier выпустила Bluetooth-колонку D12. Компактные размеры, кристально чистый звук, простота в эксплуатации, вот отличительные черты новой акустики.

Edifier D12 оснащен 4-дюймовыми среднечастотными динамиками и двумя твитерами 19 мм. Корпус выполнен из дерева, для уменьшения акустического резонанса. Выходная мощность составляет 70 Вт.

Беспроводная колонка предлагает подключение через Bluetooth 5.0, RCA и AUX. Кроме того, есть порт для подключения сабвуфера и дополнительных динамиков. В комплектацию входит пульт дистанционного управления, с помощью которого можно регулировать громкость или переключиться в нужный режим: режим фильма, режим музыки и т.д.

Стоимость колонки Edifier D12 составляет 99 долларов.
Комментарии и отзывы Edifier D12
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