Edifier представил беспроводную акустическую колонку MP230

Edifier, производитель звуковых систем и колонок премиум-класса, сегодня объявляет о своем новейшем продукте, получившем награду 2022 CES Innovation Award Honoree, MP230.

Портативные стереофонические акустические колонки MP230 состоят из двух 48-миллиметровых широкополосных динамиков со встроенными двойными пассивными излучателями и деревянного корпуса, чтобы обеспечить пользователям богатый звук, а также уменьшить акустический резонанс. Благодаря возможности воспроизводить музыку через Bluetooth V5.0 или через вход AUX и TF-карту, 16-часовое время воспроизведения даст любому пользователю возможность использовать его в течение всего дня, где бы он не находился. А его теплый дизайн середины 20 века из дерева соответствует любой эстетике, но при этом создает уникальный винтажный стиль.