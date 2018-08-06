Edifier выпускает новую акустику S350DB

S350DB является новым продуктом в новой линейке Edifier. Данная акустика 2.1 оснащена 3,5-дюймовым алюминиевым сабвуфером и титановыми купольными твитерами.Большинство 2.1 систем имеют крошечные сателлитные динамики и имею относительно низкую громкость по сравнению с большим сабвуфером. С Edifier S350DB вы получаете как массивный сабвуфер, так и полнофункциональные мощные динамики. Вы сможете произвести подключение через Bluetooth, RCA, оптический, коаксиальный или AUX кабель.S350DB доступен для покупки за 249,99 Евро.