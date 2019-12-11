Eizo выпускает два новых монитора

Оба этих монитора имеют черно-белую цветовую палитру и используют технологии EcoView. EcoView Optimizer 2 балансирует яркость и усиление в зависимости от содержимого экрана. Auto EcoView регулирует яркость в зависимости от освещения в помещении, снижая утомляемость глаз. Эти две технологии вместе уменьшают энергопотребление мониторов до 10 Вт для EV2460 и 11 Вт для EV2360.

EV2460 представляет собой 24 дюймовый монитор с IPS дисплеем и разрешением 1920 х 1080 пикселей, а частота обновления 60 Гц. Он имеет коэффициент контрастности 1000: 1, яркость 250 кд/м², время отклика 5 мс, углы обзора 178 °/178.

EV2360 поставляется с 23 дюймовой IPS панелью с разрешением 1920 х 1200 пикселей с частотой обновления 60 Гц. Яркость, коэффициент контрастности, время отклика, угол обзора такие же как EV2460.

Мониторы имеют функцию наклона, регулировку по высоте, портретный режим, и поворот на 344 градуса. Они оборудованы двумя встроенными динамиками. 4 порта USB 3.1 типа A, порт USB 3.1 типа B, порт HDMI, DisplayPort, разъем DVI-D, мини-порт D-sub и аудиоразъем. На оба монитора распространяется пятилетняя гарантия.