Экран Lenovo Z5s занимает 92,6% площади передней панели

За день до анонса ожидаемого смартфона Lenovo Z5s в сети появился постер, который раскрывает некоторые особенности грядущей новинки. Итак, аппарат получит восьмиядерный процессор Snapdragon 710 и дисплей, который будет занимать 92,6% площади лицевой панели. Смартфон выйдет в одной обычной расцветке Starry Night и двух градиентных – Coral Orange и Quite Blue. Аппарат уже успели протестировать в бенчмарке Geekbench, где он набрал 2227 баллов в однопоточном тестировании и 6770 баллов в многопоточном. Тестируемое устройство работало под управлением операционной системы Android 9.0 Pie