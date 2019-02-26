Экран Samsung Galaxy Fold имеет складку посередине

У Samsung Galaxy Fold, который недавно был представлен, есть один неприятный сюрприз - устройство имеет значительную складку прямо посередине.

Galaxy Fold демонстрировался на стенде Samsung на Mobile World Congress, но за двумя толстыми слоями стекла. Мало того, охранники очень бдительно не давали посетителям даже наклониться, чтобы сфотографировать устройство поближе. Кроме того, на телефоне была запущена демоверсия, что осложняло оценку фактической формы экрана.

Причина дефектов в устройстве заключается в самом механизме складывания, трудностях с шарниром и так далее, но конечный результат заключается в том, что пользователи пока не могут ожидать совершенно плоского экрана на складном смартфоне.