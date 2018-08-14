Экран Samsung Galaxy Note 9 признан лучшим

Специалисты профильного ресурса DisplayMate протестировали экран нового Samsung Galaxy Note 9, признав его лучшим на рынке смартфонов. Такой вердикт неудивителен, ведь смартфоны корейского производителя не раз признавались лучшими в данном компоненте. Отмечается, что дисплей новинки на 27% ярче, чем в Note 8. Контрастность возросла на 32%. Значение абсолютной точности цвета улучшилось по сравнению с Galaxy S9 – 0,5 против 0,7. У ближайшего конкурента iPhone X оно равно единице (чем меньше показатель, тем лучше). Пиковая яркость стала меньше в сравнении с Note 8 и Galaxy S9, но все равно имеет очень высокие значения: 710 кд/м2 для активного экрана и 1050 кд/м2 – с небольшим количеством активных пикселей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, обновленным стилусом S Pen, а также операционной системой Android 8.1 Oreo. Смартфон выйдет в России 31 августа по цене 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ.