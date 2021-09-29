Экран iPhone 13 Pro Max признан лучшим на рынке

Авторитетная лаборатория DisplayMate признала экран iPhone 13 Pro Max лучшим на рынке, наградив его максимальной оценкой А+. Особенно экспертов впечатлила яркостью дисплея в 1000 кд/кв.м и 1200 кд/кв.м в режиме HDR. Также была отмечена точная цветопередача, контрастность и низкий коэффициент отражения экрана. Напомним, что смартфон получил панель производства Samsung, которая имеет длинное официальное название Super Retina XDR display with ProMotion. Если проще, то перед нами OLED-экран, созданный по технологии LTPO. Ранее стало известно, что уже с начала следующего года OLED-дисплеи для iPhone 13 будет поставлять не только Samsung, но и LG.