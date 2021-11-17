Эксклюзивная серия детских планшетов SmartKids и SmartKids Up от Prestigio

Prestigio представляет эксклюзивную серию детских планшетов SmartKids и SmartKids Up, разработанную специально для детей по мотивам мультфильма “Три кота”. Планшеты подходят для занятий по методике Монтессори и развлечений. Маленьким пользователям доступен прямой переход на YouTube-канал “Три кота” из браузера в приложении и 10 саундтреков из мультфильма в папке «Музыка». В комплекте - игрушка и раскраска, для модели SmartKids предусмотрена также стилизованная подставка под планшет.

Эксклюзивная серия планшетов в коллаборации с мультфильмом “Три кота” оформлена в единой с ним стилистике. Теперь у ребенка всегда под рукой любимые серии мультика - достаточно перейти в браузере приложения по прямой ссылке на YouTube-канал. В планшетах предусмотрена функция родительского контроля. Она автоматически блокирует доступ к нежелательным сайтам и приложениям, позволяет контролировать активность ребенка. Если родители не хотят, чтобы малыш проводил за экраном много времени, они могут ограничивать использование планшета по часам и просматривать отчеты об активности. Также для взрослых доступна настройка детского рабочего стола и выбор приложений для использования ребенком.

Планшеты Prestigio SmartKids имеют 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1024х600, который щадит детские глаза, а специальная пленка защищает экран от царапин. Емкость литий-полимерной батареи устройства - 2500 мАч.

Prestigio SmartKids Up имеет интерактивный 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280х800 качественно передает яркие краски и детали изображения. Емкость батареи 6000 мАч позволяет брать устройство в дорогу, так что дети смогут быть заняты во время пути с пользой.

Планшеты работают на операционной системе Android 10 (Go edition). Интуитивный пользовательский интерфейс делает работу с ними простой и приятной. Обе модели оснащены 2.0-мегапиксельной основной и 0.3-мегапиксельной фронтальными камерами. Такого качества достаточно как для фото, так и для видеосвязи, например, с бабушкой и дедушкой или родителями, уехавшими в командировку.

Объем оперативной памяти - 1ГБ, встроенная память – 16ГБ. Также устройства поддерживают расширение памяти за счёт microSD-карты еще на 128ГБ. Этого достаточно, чтобы установить любимые программы ребёнка и хранить на устройстве сделанные фотографии.

Комментарии и отзывы Prestigio SmartKids
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 появился в продаже…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 появился в продажеКомпания Lenovo дала старт продажам крупного Android-планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6, который оценен в 578 …
Новый планшет iPad оценен в 31 тысячу рублей…
Новый планшет iPad оценен в 31 тысячу рублейКомпания Apple пополнила ассортимент планшетов своей самой дешевой моделью – iPad, которая, несмотря на с…
Xiaomi представила Pad 5 и Mi Smart Band 6…
Xiaomi представила Pad 5 и Mi Smart Band 6Сегодня Xiaomi выпустила новый планшет Pad 5 и версию Mi Smart Band 6 с поддержкой NFC в дополнение к сво…
Планшет HTC A100 оценен в 20 тысяч рублей…
Планшет HTC A100 оценен в 20 тысяч рублейКомпания HTC дала старт российским продажам планшета HTC A100, рекомендованная цена которого составляет 2…
Новый iPad mini получил 4 ГБ ОЗУ …
Новый iPad mini получил 4 ГБ ОЗУ В сети появились новые подробности о характеристиках недавно представленного планшета iPad mini нового по…
Xiaomi покажет Mi Pad 5 15 сентября…
Xiaomi покажет Mi Pad 5 15 сентябряСегодня) Xiaomi официально объявила, что 15 сентября 2021 года она проведет мероприятие по запуску нового…
Планшет Nokia T20 показали на рендерах…
Планшет Nokia T20 показали на рендерахСетевые источники опубликовали качественные изображениями недорогого планшета Nokia T20, официальная през…
Планшет со стилусом Wacom Cintiq Pro 16 для профессиональных…
Планшет со стилусом Wacom Cintiq Pro 16 для профессиональныхКомпания Wacom представила свое последнее профессиональное цифровое оборудование для творчества, планшет …
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor