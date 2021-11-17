Эксклюзивная серия детских планшетов SmartKids и SmartKids Up от Prestigio

Prestigio представляет эксклюзивную серию детских планшетов SmartKids и SmartKids Up, разработанную специально для детей по мотивам мультфильма “Три кота”. Планшеты подходят для занятий по методике Монтессори и развлечений. Маленьким пользователям доступен прямой переход на YouTube-канал “Три кота” из браузера в приложении и 10 саундтреков из мультфильма в папке «Музыка». В комплекте - игрушка и раскраска, для модели SmartKids предусмотрена также стилизованная подставка под планшет.

Эксклюзивная серия планшетов в коллаборации с мультфильмом “Три кота” оформлена в единой с ним стилистике. Теперь у ребенка всегда под рукой любимые серии мультика - достаточно перейти в браузере приложения по прямой ссылке на YouTube-канал. В планшетах предусмотрена функция родительского контроля. Она автоматически блокирует доступ к нежелательным сайтам и приложениям, позволяет контролировать активность ребенка. Если родители не хотят, чтобы малыш проводил за экраном много времени, они могут ограничивать использование планшета по часам и просматривать отчеты об активности. Также для взрослых доступна настройка детского рабочего стола и выбор приложений для использования ребенком.

Планшеты Prestigio SmartKids имеют 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1024х600, который щадит детские глаза, а специальная пленка защищает экран от царапин. Емкость литий-полимерной батареи устройства - 2500 мАч.

Prestigio SmartKids Up имеет интерактивный 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280х800 качественно передает яркие краски и детали изображения. Емкость батареи 6000 мАч позволяет брать устройство в дорогу, так что дети смогут быть заняты во время пути с пользой.

Планшеты работают на операционной системе Android 10 (Go edition). Интуитивный пользовательский интерфейс делает работу с ними простой и приятной. Обе модели оснащены 2.0-мегапиксельной основной и 0.3-мегапиксельной фронтальными камерами. Такого качества достаточно как для фото, так и для видеосвязи, например, с бабушкой и дедушкой или родителями, уехавшими в командировку.

Объем оперативной памяти - 1ГБ, встроенная память – 16ГБ. Также устройства поддерживают расширение памяти за счёт microSD-карты еще на 128ГБ. Этого достаточно, чтобы установить любимые программы ребёнка и хранить на устройстве сделанные фотографии.