Elgato начали сотрудничать с Pipeline, для создания стартового набора стриминга

Elgato, ведущий поставщик оборудования и программного обеспечения для создателей контента, вместе с материнской компанией CORSAIR сегодня объявили о многолетнем партнерстве с Pipeline, ведущей платформой для обучения и наставничества начинающих стримеров.И CORSAIR, и Elgato имеют долгую историю создания и совершенствования инструментов, необходимых для успешного создания контента, а добавление уникальной образовательной и общественной платформы Pipeline создает набор услуг, которые помогут любому стримеру начать свою карьеру.

По условиям партнерства Elgato и Pipeline предлагают Начальный набор стримера (Streamer Starter Kit), который включает двенадцатимесячное членство в Pipeline и три продукта Elgato: Wave: 1 - микрофон, контроллер трансляции Stream Deck Mini и недавно выпущенный Ring Light. В рамках партнерства также будет запущена программа стипендий Pipeline x CORSAIR Streamer Scholarship Program, первая в своем роде система поддержки, которая поможет создателям любительского контента работать на полную ставку при финансовой поддержке, а также новом студийном оборудовании от CORSAIR и Elgato.