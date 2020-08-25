Емкость аккумулятора у realme 7 Pro составит 4500 мАч

Новый смартфон компании realme 7 Pro был замечен в сертификационном документе, который показывает некоторые подробности о телефоне. Данные договорят нам о внушительном аккумуляторе емкостью 4500 мАч и поддержке быстрой зарядки SuperDart мощностью 65 Вт. Ранее был известно, что смартфон будет оснащен квадрокамерой с 64 Мп. Можно ожидать 90 Гц дисплей с разрешением FullHD +. Скорее всего, смартфон realme 7 Pro будет работать на мобильном процессоре Snapdragon 765G. На рынке представят два цвета Mirror Blue и Mirror Silver.

Дата выхода смартфона назначена на 4 сентября.
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