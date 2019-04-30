Energizer Power Max P18K с аккумулятором на 18 000 мАч не поступит в массовое производство

Energizer Power Max P18K был одним из самых обсуждаемых продуктов на MWC 2019, во многом благодаря его невероятной емкости батареи на 18 000 мАч и здоровенному 22-миллиметровому профилю.

Телефон появился на краудфандинговом сервисе IndieGoGo, который используется для сбора средств для массового производства. Но к концу проекта производитель опустил руки. Кампания по выводу средств продолжалась 14 дней, и только десять человек внесли $ 8177, в то время как создатели хотели собрать как минимум $ 1,2 млн. Интерес к продукту оказался практически нулевым. В основном это связано с внешним видом устройства.

Напомним, Power Max P18K Pop обладает экраном 6,2 дюйма и 2280 х 1080 пикселей. Спереди выдвижная двойная камера, сзади - тройная оптика. Сердцем телефона является восьмиъядерный процессор Mediatek Helio P70, работающий на частоте 2 ГГц. Машина также получила 6 ГБ памяти и 128 ГБ, а также слот для карт памяти.