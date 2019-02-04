Energizer готовит телефон с батареей на 18000 мАч

2019-02-04, Автор - Anna; Продукт - Energizer Ultimate; [107]
Компания Energizer представит новую линейку смартфонов под названием Energizer Ultimate на MWC, который состоится в Барселоне в конце этого месяца. Будет представлено шесть телефонов премиум-класса, включая складную модель. Некоторые из устройств будут оснащены всплывающей селфи-камерой.

Одним из телефонов в линейке Ultimate станет Energizer Ultimate U620S Pop. Модель оснащена 6,2-дюймовым экраном с разрешением FHD + и работает на чипсете MediaTek Helio P70. Внутри 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, боковой дактилоскопический сканер и аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч. Кроме того, в оснащение войдёт тройная тыльная камера с датчиками на 16 млн, 5 млн и 2 млн пикселей.

Самая большая экранированная модель Energizer, которая будет представлена ​​на MWC, - это Ultimate U650S. Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем HD + и Helio P22 SoC под крышкой. Включено 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ. Устройство питает аккумулятор емкостью 3500 мАч.

Как и следовало ожидать от производителя батарей один новый телефон будет иметь колоссальную батарею емкостью 18000 мАч. Во время прошлогоднего шоу MWC компания представила Energizer Power Max P16K Pro, который оснащен аккумулятором на 16000 мАч. Было выпущено ограниченное количество устройств. Презентация новинок состоится на MWC с 25 по 28 февраля.

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