Enermax Saberay ADV выглядит очень привлекательно

Когда-то давно пользователи практически не обращали свое внимание на подсветку и считали, что корпус является лишь условностью. Тогда мы собирали безликие ПК, чтобы все деньги потратить на видеокарту и процессор. Сейчас же пользователям подавай более красивые решения, вроде недавно анонсированного Enermax Saberay ADV. Этот корпус очень стильно выглядит. У него крайне яркая подсветка, которая в темноте выглядит очень красиво, плюс есть вентиляторы, которые тоже светятся. Кроме того, у этого бренда пока что нет звездной болезни и стоимость продукции у производителя очень даже адекватная. Так что если вы давно хотели что-то стильное и крутое, но за вменяемые деньги, то самое время посмотреть на эту новинку. Думаю, за свои деньги это лучшее решение на рынке.