Enermax представила универсальный корпус Cable Master 20

Enermax, гигант рынка корпусов для персональных компьютеров, системам охлаждения и блокам питания, официально представил весьма необычный корпус на выставке Computex 2023 в Тайбэе — речь о крайне необычной модели под названием Enermax Cable Master 20, один из первых корпусов, поддерживающих как заднюю, так и стандартную систему установки кабелей материнской платы. Главной особенностью корпуса Enermax Cable Master 20 является его гибкая внутренняя конструкция, которая обеспечивает комфортную установку материнских плат как с задним, так и со стандартным размещением кабелей — речь о новейших материнских платах в форм-факторе DIY-APE Standard. Особое изменение в расположении, которое должно помочь любителям собирать компьютеры самостоятельно, заключается в достаточном пространстве в 30 мм за материнской платой для удобного монтажа кабелей.

Enermax напоминает тем, кто задумывается о выборе Cable Master 20, что установка кабелей сзади предпочтительна для создания аккуратной системы с лучшей внутренней циркуляцией воздуха, но таких материнских плат на текущий момент не очень много. Кроме того, представитель компании Enermax говорит, что новый корпус оснащён съёмным верхним радиатором и держателями для вентиляторов на нижней крышке блока питания, а также дополнительным регулируемым держателем для вентилятора, который помогает охлаждать видеокарты с высоким энергопотреблением. Это крайне интересное решение, но цены пока что нет.