Enermax выпустила корпус MAKASHI MK50 в Европе

Enermax MAKASHI MK50 - Full-Tower корпус представлен в Европе.

Корпус отличается яркой передней панелью с подсветкой в виде двойной полосы. MAKASHI MK50 поддерживает материнские платы до E-ATX форм-фактора.

Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла. Новинка обеспечивает поддержку систем водяного охлаждения с радиаторами 280 мм и 360 мм. В корпусе есть место для установки 8 вентиляторов. На верхней панели есть магнитный пылевой фильтр.

Корпус достаточно вместительный для комплектующих. MAKASHI MK50 поддерживает видеокарты длиной до 410 мм и кулер высотой до 160 мм.

Для накопителей предусмотрено до 2 слотов 3,5-дюймовых дисков и до 6 слотов для 2,5-дюймовых накопителей. Корпус имеет зазор в 25 мм для прокладки кабелей за лотком материнской платы. Панель ввода/вывода предлагает один USB 3.0, два порта USB 2.0, контроллер RGB, HD аудиоразъем.

Оценен корпус Enermax MAKASHI MK50 около 70 евро.

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