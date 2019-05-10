Epson Pro Cinema 6050UB выдает 4К картинку

Покупка телевизора является весьма дорогим удовольствием, плюс если вы хотите большой телевизор, то под него нужно еще и много пространства. А ведь еще нужно купить тумбу или кронштейн, чтобы потом повесить эту красоту и надеяться, что кот или кто-то на вечеринке ваш телевизор не скинет на пол. С проектором Epson Pro Cinema 6050UB такой проблемы не будет — этот продукт позволяет получать 4К картинку на громадной панели в отличном качестве. Представьте себе — минимальная диагональ составляет 50 дюймов, тогда как максимальная составляет 300 дюймов. Представили? У вас дома на всю стену картинка высокой плотности в отличном качестве. Конечно, за это нужно отдать 4000 евро, но телевизор даже 65-дюймов будет стоить примерно так же.