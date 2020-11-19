Epson Pro L30000UNL поражает характеристиками

Достаточно часто пользователи жалуются на то, что производители не дают возможность пользоваться проекторами в светлом помещении, так как нужно использовать максимальную яркость и даже на ней не всегда видно то, что хочется увидеть пользователь. Приходится использовать шторы и перекрывать все естественные источники освещения. У проектора Epson Pro L30000UNL таких проблем не будет, так как он использует достаточно мощную яркую лампу, которая отлично справляется с проекцией картинки на любую поверхность и даже в светлом помещении. Это действительно круто, особенно если учитывать, что некоторые пользователи просто не готовы подготавливать помещение к просмотра чего-либо. В данном случае Epson Pro L30000UNL действительно окажется отличным выбором на все случаи жизни.

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