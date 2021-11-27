Эргономичная мышь Elasto со свободными плавающими кнопками

Elasto - это новая эргономичная мышь, оснащенная функцией легкого щелчка, которая позволяет работать дольше, не испытывая дискомфорта в пальцах. Компания запатентовала эластичную конструкцию щелчка, которая удаляет нижнюю часть мыши и освобождает ваши руки от очень неудобного прикосновения пальцем к твердой поверхности.

Проблема многих состоит в том, что переключатели находятся ниже кончика вашего пальца. Поэтому, когда вы нажимаете кнопку, кончик пальца сталкивается с переключателем. В результате ваш палец, кисть и рука со временем будут болеть. Данная структура как на Elasto упрощает использование. Двойной щелчок обычной мышью создает высокие и мощные ударные силы. Для сравнения, двойной щелчок мышью Elasto создает низкие и плавные усилия. Это связано с тем, что Elasto имеет большее расстояние и использует принцип рычага.

Среди эргономичных мышей наиболее распространенным типом является вертикальная мышь. Вертикальная мышь имеет интересную концепцию поворота руки от 45 ° до 90 ° по сравнению с обычной мышью. Производители утверждают, что обычная мышь помещает ваше запястье под неестественными углами, в то время как положение руки вертикальной мыши является естественным.

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