Эван Бласс раскрыл дизайн смартфона LG Stylo 6

Смартфоны серии LG Stylo можно смело назвать доступной альтернативой дорогущим Samsung Galaxy Note для тех, кто не хочет спускать на смартфон со стилусом целое состояние. Чуть меньше года назад корейский производитель выпустил модель Stylo 5, а сегодня авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился изображением LG Stylo 6. Судя по рендеру, аппарат получит дисплей с тонкими рамками и каплевидным вырезом для фронтальной камеры, горизонтально ориентированную тройную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, кнопку питания справа, качельку громкости и еще одну клавишу слева, а также современный порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников снизу. Официальный анонс смартфона ожидается уже 18 мая.