Европейская версия Vivo X500 Pro Max будет дороже iPhone 18 Pro Max

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл европейские цены серии флагманских смартфонов Vivo X500 Pro. Итак, X500 Pro в базовой конфигурации на 12/256 ГБ памяти будет стоить 1300 евро, а X500 Pro Max – 1800 евро. Для сравнения, за iPhone 18 Pro Max в Европе просят 1600 евро. Правда, базовая версия флагмана Vivo оснащается 12/512 ГБ памяти, а у iPhone – 256 ГБ. Что касается базового флагмана Vivo X500, то он, как предполагается, не появится в продаже в Старом Свете.

Напомним, что Vivo X500 Pro Max имеет в своем оснащении 2-нанометровую топовую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9600 Pro, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3168:1440 пикселей и частотой обновления от 1 до 144 Гц, 12 или 16 ГБ четырехканальной оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт, тыльную камеру Zeiss c модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма), 200 Мп (объектив ZEISS APO Super Telephoto с диафрагмой f/2.67 и 3,5-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, поддержку спутниковой связи BeiDou, стереодинамики и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также корпус толщиной 7,95 мм и 8,12 мм в зависимости от версии.
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