Европейские Redmi Note 7 получили MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для европейских владельцев бестселлера Redmi Note 7. При этом, китайская версия смартфона получила апдейт еще этим летом. Прошивка 12.0.2.0.QFGEUXM базируется на Android 10. Пока она доступна для 30% пользователей, но при отсутствии значительных ошибок Xiaomi развернет широкое распространение «по воздуху».

Напомним, что прошивка MIUI 12 на основе Android 10 может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.
Комментарии и отзывы Redmi Note 7
Обзоры:
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android OneЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Новости:
iPhone 12 поступил в продажу без зарядки

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует убр...
Vivo изобрела концептуальный смартфон со съёмной селфи камерой

Производители смартфонов до сих пор решают головоломку с дисплеями от края до края. Среди актуальных реше...
Камера Fujifilm X-S10 получит 26-Мп матрицу

Сетевые источники поделились подробностями о недорогой беззеркальной APS-C камере Fujifilm X-S10, которую...
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесосОбзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесос
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и паденийОбзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и падений
Обзор STARWIND SBR6155. Лучшая хлебопечка до 7000 рублейОбзор STARWIND SBR6155. Лучшая хлебопечка до 7000 рублей
Обзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублейОбзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублей
be quiet! представила Pure Loop...
be quiet! представила Pure LoopВ последнее время пользователи стали все чаще обращать внимание на системы жидкостного охлаждения, которы...
Amazfit Bip U готовится к релизу...
Amazfit Bip U готовится к релизуВ последнее время многие пользователи заметили, что о свежих новинках из мира технологий мы узнаем раньше...
VR-игра Medal of Honor: Above and Beyond...
VR-игра Medal of Honor: Above and BeyondНа конференции Oculus Connect 6 была анонсирована VR-игра Medal of Honor: Above and Beyond. Новый проект ...
Ищем чехол для Huawei Nova 7...
Ищем чехол для Huawei Nova 7Очень часто после покупки смартфона пользователи используют его в первозданном виде, если можно так выраз...
Apple TV нового поколения будут поставля...
Apple TV нового поколения будут поставляНовые телевизоры Apple TV будут представлены чуть позже после анонса iPhone следующего поколения. ...
Складной смартфон Motorola Razr 5G показ...
Складной смартфон Motorola Razr 5G показАвторитетный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился первым изображением смартфона Motorola Razr 5G, кот...
Huawei Children’s Watch 4X представлены ...
Huawei Children’s Watch 4X представлены В последнее время крупные производители умных часов стали делать упор еще и на модели для детей, ведь это...
Facebook планирует сделать Messenger по ...
Facebook планирует сделать Messenger по iOS 14 от Apple позволяет пользователям устанавливать предпочтительные приложения электронной почты и бра...
AOC представила игровой монитор AOC AG27...
AOC представила игровой монитор AOC AG27В линейку игровых мониторов Agon AOC добавила интересную модель с высокими техническими показателями. AOC...
Nintendo Direct может состояться с 12 по...
Nintendo Direct может состояться с 12 поНовый Nintendo Direct может состояться с 12 августа по 21 августа. ...
Corsair выпустила механическую клавиатур...
Corsair выпустила механическую клавиатурCorsair выпустила механическую клавиатуру K60 RGB Pro с переключателями CHERRY MX Viola, срок службы кото...
Moto E7 Plus получит аккумулятор на 500...
Moto E7 Plus получит аккумулятор на 500Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Moto E7 Plus, выход которого ожидается в сентябре ...
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкойОбзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкой
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузиОбзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи
Обзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкойОбзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкой
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor