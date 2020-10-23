Европейские Redmi Note 7 получили MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для европейских владельцев бестселлера Redmi Note 7. При этом, китайская версия смартфона получила апдейт еще этим летом. Прошивка 12.0.2.0.QFGEUXM базируется на Android 10. Пока она доступна для 30% пользователей, но при отсутствии значительных ошибок Xiaomi развернет широкое распространение «по воздуху».

Напомним, что прошивка MIUI 12 на основе Android 10 может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.