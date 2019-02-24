Европейские цены на Xiaomi Mi 9 оказались выше китайских

Компания Xiaomi официально представила в Европе флагманский смартфон Xiaomi Mi 9, который был показан несколько дней назад в Китае. Как оказалось, европейские версии новинки отличаются от китайских. Базовая модель получила 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, в то время как в Поднебесной базовая версия оснащается 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Отличаются и цены – 450 евро против 445 долларов. Вариант с 6/128 ГБ памяти будет стоить в Европе уже 500 евро. При этом Xiaomi не преминула показать, насколько ее новинка дешевле других флагманов.

Напомним, что смартфон оснастили 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает 90,7% площади фронтальной панели, корпусом толщиной 7,61 мм и массой 173 грамма, встроенным под экран оптическим сканером отпечатков пальцев пятого поколения, защитным стеклом Gorilla Glass 6 и использованием лазерного голографического процесса с двойным цветовым покрытием в окраске корпуса.

Также аппарат получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, оперативную память LPDDR4X, флэш-память модулями UFS 2.1, тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт. Смартфон уже занял третье место в рейтинге камерофонов DxOMark, опередив Galaxy Note 9 и iPhone XS Max, но не дотянув до Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.