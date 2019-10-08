Европейский Huawei Nova 5T получит приложения Google

Компания Huawei собирается выпустить в Европе смартфон Huawei Nova 5T, который уже продается в некоторых азиатских странах, Новой Зеландии и Индонезии. Точно известно, что аппарат сначала выйдет в Германии с фирменной оболочкой EMUI 9.1 на основе Android 9 Pie вместе с приложениями и сервисами Google. Его цена в Старом Свете составит 400 евро.

Напомним, что аппарат характеризуется 6,26-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, 32-Мп фронтальной камерой, квадрокамерой с главным 48 Мп датчиком, 16-Мп сверхширокоугольным модулем и двумя 2 Мп вспомогательными датчиками, производительным процессором Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 128 ГБ флеш-памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, симметричным портом USB Type-C и аккумулятором ёмкостью 3700 мАч.