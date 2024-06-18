Европейскую версию Oppo Reno12 оценили в 500 евро

Компания Oppo объявила европейские цены на смартфоны Reno12 и Reno12 Pro, которые уже давно продаются в Китае. Базовая модель оценена в 500 евро за конфигурацию с 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, а старшая – в 600 евро за версию с 12/512 ГБ.

Стоит отметить, что европейские Reno12 и 12 Pro отличаются от китайских версий специально доработанной однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Energy. Базовая модель также оснащается оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, ШИМ-регулировкой 2160 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и операционной системой Android 14 с интерфейсом ColorOS 14.