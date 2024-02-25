Европейская версия Xiaomi 14 обойдется в 1100 евро

Компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 14, который вышел в Китае еще в октябре прошлого года. Итак, базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в Старом Свете в 1100 евро. В Китае за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти просят 545 долларов.

Напомним, что Xiaomi 14 характеризуется 6,36-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2670:1200 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus, 4-нанометровым флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), фронтальной камерой на 32 Мп, АКБ ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли (IP68).
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