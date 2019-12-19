FSP CMT530 выглядит очень стильно

Производителям компьютерных корпусов достаточно тяжело выпускать новые модели, которые смогли бы привлечь внимание потенциального покупателя. На то есть целый ряд причин, ведь производитель должен придумать нечто крутое, что действительно может выделить продукт на фоне конкурентов. Придумать что-то такое довольно тяжело, особенно учитывая то, что на рынке компьютерных корпусов ничего кардинально нового нет уже очень много лет. Однако корпус FSP CMT530 мы все же хотели бы выделить на фоне конкурентов, которых в последнее время было довольно много. У новинки очень стильный дизайн с декоративной решеткой, которая смотрится довольно необычно и стильно, плюс в комплекте идут вентиляторы, которые охлаждают систему.