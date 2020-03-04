FSP анонсировал корпус T-WINGS для энтузиастов

Инновационный корпус компании FSP T-WINGS предлагает установку двух систем. Два отсека, основной для материнских плат до E-ATX формата, второй позволяет установит только mini-ITX платы.

Корпус обеспечивает стильный внешний вид корпуса. Полу-открытая конструкция с формой крыла снаружи. FSP предлагает два цвета с красной и желтой вставкой. Пять накопитель можно установить в корпус.

Вдоль центральной части корпуса есть промежуток для кабельменеджмента. Корпус оснащен RGB полосой, на передней панели расположены порт USB 3.1 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.1 Gen 1 Type-A и 3,5-мм аудиоразъемы для подключения наушников и микрофона. FSP T-WINGS позволяет установить видеокарту как в горизонтальное положение, так и в вертикальное. Рекомендованная цена корпуса FSP T-WINGS 499 долларов.