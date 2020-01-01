FSP анонсирует новые продукты на CES 2020

FSP на мероприятии CES 2020 представит новые продукты, в их числе уникальный корпус T-WINGS CMT710, а также широкий ассортимент блоков питания, включая Hydro PTM +, Hydro G PRO, Dagger PRO, Twins Pro, а также новый ассортимент промышленных адаптеров.

T-WINGS CMT710 стильный и инновационный корпус в котором можно разместить две системы. Конструкция полуоткрытого крыла с красно-золотым оттенком предоставит энтузиастам базу для создания потрясающих сборок.

Блок питания FSP Hydro PTM + 850 Вт имеет сертификацию 80 PLUS Platinum. В блок питания интегрировано усовершенствованное решение для жидкостного охлаждения, в котором используются стандартные фитинги G1/4 ”для систем жидкостного охлаждения.

Блоки питания Hydro G Pro доступны в конфигурациях 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Блоки питания Twins Pro выступают в качестве резервных источников питания для обеспечения круглосуточной работы в сети IPC. Блоки питания FSP Dagger Pro SFX подойдут для компьютеров малого форм-фактора.