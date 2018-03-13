FSP выпускает корпус CMT520

CMT520 - корпус ПК с отличным охлаждающим потенциалом. Он оснащен 4 встроенными 120-миллиметровыми светодиодным RGB вентиляторами и светодиодным контроллером, который поддерживает функцию синхронизации. Уникальная акриловая закрывающая крышка для блока питания которая отражает свет внутри корпуса для вашей динамичной цветовой темы.Две закаленные панели на передней и боковой панели, чтобы предоставить визуальный контакт с вашей сборкой. CMT520 также предлагает достаточно места для вашей материнской платы, карт расширения и кулеров. CMT520 - полнофункциональный корпус mid-tower для вашей сборки высокой производительности.